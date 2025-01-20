Месси в ответ на свист фанатов «Америки» жестами показал «3:0», намекая на число побед Аргентины и Мексики на ЧМ. Экс-форвард мексиканцев Баутиста возмутился: «Это говорит о необразованности»

Празднование Лионеля Месси разозлило экс-игрока сборной Мексики.

Вчера «Интер Майами » победил «Америку» в товарищеском матче (2:2, 3:2 по пенальти). Месси отметился голом с паса Луиса Суареса.

В первом тайме болельщики мексиканской команды освистывали и высмеивали аргентинского футболиста, на что он ответил после забитого гола. Лионель показал фанатам соперника три пальца, намекая на на то, сколько раз его сборная выигрывала чемпионат мира. Затем форвард жестом показал, что у сборной Мексики не было побед на этом турнире.

Этот эпизод прокомментировал Адольфо Баутиста.

«Я восхищался тобой как игроком. Но то, что ты подкалываешь мою страну, говорит о твоем непрофессионализме и необразованности», – написал бывший нападающий мексиканской сборной в сторис инстаграма.

Фото: кадры из трансляции Apple TV