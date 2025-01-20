32 гола «Реала» в Ла Лиге отменили после введения ВАР – больше, чем у любой другой команды. У «Севильи» 18 незасчитанных мячей, у «Атлетико» – 17
Голы «Реала» отменялись после введения ВАР чаще других команд в Ла Лиге.
Во вчерашнем матче против «Лас-Пальмаса» (4:1) арбитр Алехандро Кинтеро отменил три гола «Реала» после просмотра видеоповторов – из-за офсайдов не были засчитаны голы Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Федерико Вальверде.
Всего после начала работы системы ВАР в Ла Лиге были отменены 32 гола «Реала» – больше, чем у любой другой команды чемпионата.
На 2-м месте по этому показателю находится «Севилья» с 18 отмененными голами, на 3-м – «Атлетико, которому не засчитали 17 забитых мячей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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