💥 «Зенит» подписал Луиса Энрике. Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, Вендел – летом

Луис Энрике Андре стал игроком «Зенита».

Петербургский клуб объявил о подписании вингера «Ботафого». Контракт – по схеме «4+1».

К команде из Рио-де-Жанейро присоединится хавбек петербуржцев Артур Гимараэс. Также стороны достигли договоренности о переходе Вендела по окончании сезона Мир РПЛ.

Изображение: fc-zenit.ru/news

Фабрицио Романо сообщал , что трансфер Энрике обошелся «Зениту» в 35 млн евро. «Спорт-Экспресс» писал о 30+2 млн евро.

Луису Энрике 23 года, он воспитанник академии «Флуминенсе». В 2022 году бразилец перешел в «Бетис», а в начале года вернулся в Бразилию, чтобы играть за «Ботафого».

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за клуб. В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .

Артур провел 35 матчей за «Зенит», у него 7 голов и 6 результативных передач за клуб. Вместе с петербуржцами Артур выиграл Премьер-лигу, Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.

Вендел провел 142 игры за «Зенит», в которых забил 21 мяч и сделал 32 голевые передачи. Вместе с «Зенитом» полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и три Суперкубка страны.