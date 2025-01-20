Товарищеские матчи. «Спартак» играет с «Черноморцем», «Локомотив» против «Шанхай Порт»

«Спартак» играет с новороссийским «Черноморцем» в товарищеском матче.

«Локомотив» встретится с «Шанхай Порт».

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Спартак » – «Черноморец » – 0:0 (первый тайм)

Матч проходит в закрытом режиме в формате трех таймов по 45 минут.

Абу-Даби, ОАЭ

«Локомотив » Россия – «Шанхай Порт » Китай – 15:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.