Товарищеские матчи. «Спартак» играет с «Черноморцем», «Локомотив» против «Шанхай Порт»
«Спартак» играет с новороссийским «Черноморцем» в товарищеском матче.
«Локомотив» встретится с «Шанхай Порт».
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Спартак» – «Черноморец» – 0:0 (первый тайм)
Матч проходит в закрытом режиме в формате трех таймов по 45 минут.
Абу-Даби, ОАЭ
«Локомотив» Россия – «Шанхай Порт» Китай – 15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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