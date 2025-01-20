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Луис Энрике – в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ. У «Зенита» 8 покупок в топ-10

Новичок «Зенита» Луис Энрике вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Мир РПЛ.

Сегодня «Зенит» подписал Энрике, вингер сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс» писал про 30+2 млн.

Дороже Энрике для российских клубов были только Малком (41,5 млн евро), Халк (40 млн), Аксель Витцель (40 млн) и Виллиан (35).

Отметим, что в топ-10 самых дорогих трансферов Премьер-лиги 8 покупок «Зенита», по одной – «Анжи» и ЦСКА.

Энрике – в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ. Там сплошной «Зенит»

Луис Энрике – игрок уровня Малкома (как минимум). Что он даст «Зениту»?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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