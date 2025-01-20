Глава Международной федерации лыжных видов спорта выступил за допуск россиян в нейтральном статусе

Глава Международной федерации лыжных видов спорта выступил за допуск россиян.

Йохан Элиаш отметил, что в качестве примера можно рассмотреть допуск российских спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе к Олимпийским играм в Париже – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ.

«Это очень хорошо сработало с белорусскими и российскими спортсменами. В этих вопросах важно сохранять нейтралитет.

Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и их нельзя ставить в затруднительное положение», – сказал Элиаш.

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.