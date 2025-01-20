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  • «Ботафого» передаст «Лиону» все 35 млн евро за трансфер Луиса Энрике в «Зенит» – французам нужны доходы, чтобы снять трансферный бан. Оба клуба принадлежат Текстору (L’Equipe)
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«Ботафого» передаст «Лиону» все 35 млн евро за трансфер Луиса Энрике в «Зенит» – французам нужны доходы, чтобы снять трансферный бан. Оба клуба принадлежат Текстору (L’Equipe)

«Лион» получит доход от трансфера Луиса Энрике Андре из «Ботафого» в «Зенит».

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Ботафого» согласовали трансфер полузащитника.

L’Equipe сообщает, что сумма трансфера составит 33+2 млн евро. Утверждается, что полученный от трансфера Энрике доход будет полностью направлен «Лиону», который владеет правами на игрока.

Полученные деньги помогут клубу выйти из-под ограничений со стороны Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) – напомним, на клуб наложен трансферный бан и ограничение по размеру зарплатной ведомости в преддверии зимнего трансферного окна. Кроме того, в ноябре 2024 года DNCG объявила, что «Лион» будет исключен из Лиги 1, если не улучшит финансовое положение – клуб заявлял о долгах на сумму 505,1 млн евро до конца сезона.

Отметим, что «Ботафого» и «Лион» принадлежат одному владельцу – Джону Текстору.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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logoлига 1 Франция
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logoЗенит
деньги
возможные трансферы
бизнес
logoпремьер-лига Россия
Джон Текстор
logoЛуис Энрике Андре
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