«Ботафого» передаст «Лиону» все 35 млн евро за трансфер Луиса Энрике в «Зенит» – французам нужны доходы, чтобы снять трансферный бан. Оба клуба принадлежат Текстору (L’Equipe)

«Лион» получит доход от трансфера Луиса Энрике Андре из «Ботафого» в «Зенит».

Ранее стало известно, что «Зенит » и «Ботафого» согласовали трансфер полузащитника.

L’Equipe сообщает, что сумма трансфера составит 33+2 млн евро. Утверждается, что полученный от трансфера Энрике доход будет полностью направлен «Лиону », который владеет правами на игрока.

Полученные деньги помогут клубу выйти из-под ограничений со стороны Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) – напомним, на клуб наложен трансферный бан и ограничение по размеру зарплатной ведомости в преддверии зимнего трансферного окна. Кроме того, в ноябре 2024 года DNCG объявила, что «Лион» будет исключен из Лиги 1 , если не улучшит финансовое положение – клуб заявлял о долгах на сумму 505,1 млн евро до конца сезона.

Отметим, что «Ботафого » и «Лион» принадлежат одному владельцу – Джону Текстору.