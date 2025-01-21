Кучеров против «Торонто»: передача, 5 бросков, 3 потери и «минус 3» за 25:06. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 69 очками в 43 играх
Никита Кучеров сделал передачу в матче с «Торонто».
Форвард «Тампы» выступил одним из ассистентов при шайбе Даррена Рэддиша в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (3:5).
В активе 31-летнего россиянина стало 69 (21+48) очков в 43 играх в текущем сезоне.
Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем (69 в 46, 33+36). Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (74 в 48, 18+56).
Сегодня Кучеров (25:06, 2:57 – в большинстве, «минус 3») отметился 5 бросками в створ и еще 2 раза промахнулся. Также он допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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