«Барса» и Рэшфорд согласовали аренду, но клубу надо кого-то продать. Скорее всего, уйдет Гарсия (Diario Sport)

«Барселона» и Маркус Рэшфорд договорились о переходе.

«Барса» готова арендовать 27-летнего английского нападающего у «Манчестер Юнайтед » до 30 июня.

Однако проблемой для каталонцев является высокая зарплата Маркуса , получающего 18 миллионов евро в год. В случае с арендой на полгода сине-гранатовым придется выплатить игроку 9 млн. Возможен вариант, при котором часть зарплаты Рэшфорда покроет «МЮ», сообщает Diario Sport.

Но даже в этом случае «Барселоне» нужно освободить место в платежной ведомости, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей Ла Лиги и иметь возможность зарегистрировать форварда. Таким образом, клубу нужно кого-то продать.

Трансфер Оскара Мингесы из «Сельты» в «Астон Виллу» («Барсе» принадлежат 50% прав – Спортс’‘) маловероятен, так как англичане уже купили футболиста на эту позицию. Ансу Фати , который не входит в планы тренера Ханси Флика, не намерен уходить из «Барсы».

Сейчас наиболее реальные шансы покинуть команду у защитника Эрика Гарсии . «Жирона» готова заплатить за него 7 млн евро и еще 3 млн в качестве бонусов. Продажа не только даст доход «Барсе», но и позволит сэкономить 6 млн евро на зарплате футболиста. Этого хватит для регистрации Рэшфорда.