«МЮ» отдаст Антони в аренду «Бетису» до конца сезона без права выкупа. Клубы согласовали сделку
Антони продолжит сезон в «Бетисе».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед» и «Бетис» достигли устного соглашения о переходе вингера на правах аренды. После проверки необходимых документов бразилец отправится в Испанию для прохождения медосмотра.
Соглашение об аренде Антони не предусматривает права выкупа. По окончании сезона вингер вернется в расположение «МЮ».
Ранее стало известно, что «МЮ» будет частично выплачивать зарплату Антони во время аренды.
В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем