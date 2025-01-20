«МЮ» отдаст Антони в аренду «Бетису» до конца сезона без права выкупа. Клубы согласовали сделку

Антони продолжит сезон в «Бетисе».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед » и «Бетис » достигли устного соглашения о переходе вингера на правах аренды. После проверки необходимых документов бразилец отправится в Испанию для прохождения медосмотра.

Соглашение об аренде Антони не предусматривает права выкупа. По окончании сезона вингер вернется в расположение «МЮ».

Ранее стало известно , что «МЮ» будет частично выплачивать зарплату Антони во время аренды.

В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Антони – еще один мем за 95 млн евро. А он как превратился?