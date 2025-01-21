Тренин забил победный гол в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 4+4 в 42 играх
Яков Тренин забросил победную шайбу в матче с «Колорадо» (3:1).
Форвард «Миннесоты», выступавший ранее за «Эвеланш», признан первой звездой этой игры.
Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 7-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 42 игры.
Сегодня за 10:37 (1:59 – в меньшинстве) у Тренина 2 броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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