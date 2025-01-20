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  • Тарханов о Луисе Энрике: «Зенит» опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у «Спартака». Красно-белым стоит поучиться»
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Тарханов о Луисе Энрике: «Зенит» опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у «Спартака». Красно-белым стоит поучиться»

Александр Тарханов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит».

Петербургский клуб сегодня объявил о подписании вингера «Ботафого». Артур перейдет в бразильскую команду в это трансферное окно, Вендел – летом.

«Посмотрим на Энрике в деле, но пока это, кажется, очень сильный футболист. «Зенит» опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у «Спартака». Думаю, питерцы вновь станут чемпионами, ведь когда все стабильно в руководстве, тогда и на поле есть результат.

«Спартаку» стоит поучиться у «Зенита», как нужно работать. Сине-бело-голубые грамотно продают футболистов и потом на эти деньги тратят на качественных игроков», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Тарханов
logoЗенит
logoЛуис Энрике Андре
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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