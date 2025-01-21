«Уорриорз» уступили «Селтикс» с разницей «-40». Это самое крупное домашнее поражение команды за 40 лет
«Бостон» прихлопнул «Голден Стэйт» в Сан-Франциско.
«Уорриорз» уступили «Селтикс» в «Чейз центре» с разницей «-40» – 85:125. Это самое крупное поражение команды на домашней арене за последние 40 лет.
«Голден Стэйт» проиграл дома с разницей как минимум 40 очков в шестой раз с момента переезда в Калифорнию в 1962 году и впервые после поражения от «Далласа» со счетом 104:149 15 января 1985 года.
Калифорнийцы с результатом 21-21 занимают 11-е место на Западе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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