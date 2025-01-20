Джокович принял извинения австралийского телеканала, представитель которого его оскорбил
Новак Джокович завершил конфликт с австралийским телеканалом Channel 9.
Вчера Джокович отказался давать интервью на корте из-за того, что журналист этого канала оскорбил его во время трансляции. Серб сказал, что будет бойкотировать канал, пока не получит публичные извинения.
Сегодня извинения принесли и журналист, и канал.
В итоге канал выпустил заявление:
«Новак согласился с тем, что извинения были принесены публично, как он и просил. Теперь он будет двигаться дальше и сосредотачиваться на следующем матче».
Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот из-за оскорблений журналиста
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @jamesgrayspor
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