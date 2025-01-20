Джокович принял извинения австралийского телеканала, представитель которого его оскорбил

Новак Джокович завершил конфликт с австралийским телеканалом Channel 9.

Вчера Джокович отказался давать интервью на корте из-за того, что журналист этого канала оскорбил его во время трансляции. Серб сказал, что будет бойкотировать канал, пока не получит публичные извинения.

Сегодня извинения принесли и журналист , и канал.

В итоге канал выпустил заявление:

«Новак согласился с тем, что извинения были принесены публично, как он и просил. Теперь он будет двигаться дальше и сосредотачиваться на следующем матче».

Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот из-за оскорблений журналиста