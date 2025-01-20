Кожевников об обсуждении неудач СКА: «Психоз. В КХЛ 23 клуба, в интернете – один СКА. Идиотизм же! Вот в НХЛ во всем ищут позитив, там нет нашей анархии и внутренней вражды»

Александр Кожевников назвал психозом большое внимание к неудачам СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и занимает 7-е место в Западной конференции.

– На прошедшей неделе все эмоционально обсуждали неудачи СКА. Заметили, что вы, Александр Викторович, остались в стороне от дискуссии...

– Видел в прессе слово «психоз», на мой взгляд, оно правильное. Открываешь таблицу КХЛ – там вроде бы 23 клуба, открываешь интернет – а там лишь один, СКА. Ну идиотизм же! Не видел смысла в нем участвовать.

– Но у СКА серия поражений.

– Послушайте, вот наша пресса постоянно призывает брать пример с НХЛ. Призывает – но сама этого не делает (смеется).

Вот за океаном примерно в эти же дни самый богатый клуб НХЛ «Рейнджерс» летел всем подряд. Но вы видели там у журналистов психоз? Читали, как привлеченные эксперты из американского футбола обличали «Рейнджерс» и делали крайними, скажем, Панарина или Шестеркина ?

Нет? А все потому что в НХЛ нет нашей анархии и внутренней вражды. Если какой-то эксперт там начнет разрушать НХЛ, то вылетит как пробка из бутылки – как это недавно произошло с Доном Черри .

В НХЛ во всем ищут позитив, а у нас почему-то вечные парады людей, которые живут негативом. Более того, сама КХЛ чуть ли не зажигает им зеленый свет – и тем самым работает против себя. Потому-то «Рейнджерс» уже выбрался из кризиса, тогда как СКА по-прежнему утюжат все кому не лень, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

У СКА – четыре поражения подряд и седьмое место на Западе. Раньше за это увольняли тренеров