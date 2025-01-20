НХЛ. «Торонто» примет «Тампу», «Колорадо» против «Миннесоты», «Лос-Анджелес» сыграет с «Питтсбургом»

«Торонто» примет «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота » в гостях у «Колорадо », «Чикаго » сыграет с «Каролиной», «Лос-Анджелес » встретится с «Питтсбургом ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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