Призеры чемпионата России Хавронина и Нарижный досрочно завершили сезон. Партнеру предстоит операция
Ирина Хавронина и Девид Нарижный досрочно завершили сезон.
Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.
«Будем делать Девиду операцию в ближайшее время. Сезон для нас закончился», — заявил Самохин.
Хавронина и Нарижный – бронзовые призеры чемпионата России 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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