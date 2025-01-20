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Призеры чемпионата России Хавронина и Нарижный досрочно завершили сезон. Партнеру предстоит операция

Ирина Хавронина и Девид Нарижный досрочно завершили сезон.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин. 

«Будем делать Девиду операцию в ближайшее время. Сезон для нас закончился», — заявил Самохин. 

Хавронина и Нарижный – бронзовые призеры чемпионата России 2025 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoДевид Нарижный
танцы на льду
травмы
Денис Самохин
logoИрина Хавронина
logoсборная России
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