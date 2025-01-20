Дональд Трамп: «Мы будем держать мужчин подальше от женского спорта»
Дональд Трамп заявил, что намерен «держать мужчин подальше от женского спорта».
Об этом избранный 47-й президент США высказался на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне.
«Мы будем держать мужчин подальше от женского спорта», – сказал политик.
Ранее Трамп неоднократно выступал против участия трансгендеров в женских соревнованиях.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NBC
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