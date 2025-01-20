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Дональд Трамп: «Мы будем держать мужчин подальше от женского спорта»

Дональд Трамп заявил, что намерен «держать мужчин подальше от женского спорта».

Об этом избранный 47-й президент США высказался на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне.

«Мы будем держать мужчин подальше от женского спорта», – сказал политик.

Ранее Трамп неоднократно выступал против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NBC
Политика
logoДональд Трамп
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