«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем

«Челси» одержал первую победу в Премьер-лиге за шесть матчей.

Команда тренера Энцо Марески дома обыграла «Вулверхэмптон » в 22-м туре АПЛ (3:1).

До этого у «Синих» была серия из пяти матчей без побед – три ничьих, два поражения. 25 января – выезд к «Манчестер Сити ».

«Челси » набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице, опережая «горожан» на 2 балла. До идущего третьим «Ноттингем Форест » – 4 очка, как и до «Арсенала», а до лидера лиги «Ливерпуля» – 10.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.