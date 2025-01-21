«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
«Челси» одержал первую победу в Премьер-лиге за шесть матчей.
Команда тренера Энцо Марески дома обыграла «Вулверхэмптон» в 22-м туре АПЛ (3:1).
До этого у «Синих» была серия из пяти матчей без побед – три ничьих, два поражения. 25 января – выезд к «Манчестер Сити».
«Челси» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице, опережая «горожан» на 2 балла. До идущего третьим «Ноттингем Форест» – 4 очка, как и до «Арсенала», а до лидера лиги «Ливерпуля» – 10.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем