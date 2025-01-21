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  • «Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
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«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем

«Челси» одержал первую победу в Премьер-лиге за шесть матчей.

Команда тренера Энцо Марески дома обыграла «Вулверхэмптон» в 22-м туре АПЛ (3:1).

До этого у «Синих» была серия из пяти матчей без побед – три ничьих, два поражения. 25 января – выезд к «Манчестер Сити».

«Челси» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице, опережая «горожан» на 2 балла. До идущего третьим «Ноттингем Форест» – 4 очка, как и до «Арсенала», а до лидера лиги «Ливерпуля» – 10.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoВулверхэмптон
logoЭнцо Мареска
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрсенал
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