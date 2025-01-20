«Зенит» и вингер «Ботафого» Луис Энрике подпишут контракт по схеме «4+1». Сумма трансфера – 30+2 млн евро («СЭ»)
«Зенит» подпишет контракт с Луисом Энрике Андре по схеме «4+1».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, в воскресенье полузащитник «Ботафого» прибыл в Катар, где «Зенит» проводит зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания контракта. Соглашение будет рассчитано до 2029 года и может быть продлено до 2030-го.
Сумма трансфера Энрике составит 30+2 млн евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца 35 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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