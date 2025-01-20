«Зенит» и вингер «Ботафого» Луис Энрике подпишут контракт по схеме «4+1». Сумма трансфера – 30+2 млн евро («СЭ»)

«Зенит» подпишет контракт с Луисом Энрике Андре по схеме «4+1».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в воскресенье полузащитник «Ботафого» прибыл в Катар, где «Зенит» проводит зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания контракта. Соглашение будет рассчитано до 2029 года и может быть продлено до 2030-го.

Сумма трансфера Энрике составит 30+2 млн евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца 35 млн евро .