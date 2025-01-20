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Неймар и «Аль-Хилаль» обсуждают расторжение контракта. Форвард пока не отказывается от положенных ему 65 млн долларов

Неймар может покинуть «Аль-Хилаль» свободным агентом.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист близок к переходу в «Сантос» на правах аренды. 

По информации Globo, речь идет не об аренде, а о расторжении контракта. Эта неделя может стать ключевой в этом вопросе. 

Стороны пока не достигли финансового соглашения. Неймар должен получить еще 65 млн долларов от «Аль-Хилаля» по контракту и пока не отказывается от этой суммы, хотя и хочет, чтобы его отпустили. Возможно, выплаты будут растянуты на несколько дополнительных месяцев. 

В «Сантосе» настроены оптимистично и спокойно следят за ситуацией. Клуб уже достиг договоренности с игроком о его возвращении. 

В составе «Аль-Хилаля» Неймар провел 3 матча в чемпионате за полтора года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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