НБА. «Мемфис» – «Миннесота», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Сразу пять игр в традиционный день Мартина Лютера Кинга начнутся в ранее время. «Мемфис » Джа Морэнта примет «Миннесоту» (22:30 мск), «Голден Стэйт » встретится с действующим чемпионом «Бостоном ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.