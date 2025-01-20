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НБА. «Мемфис» – «Миннесота», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Сразу пять игр в традиционный день Мартина Лютера Кинга начнутся в ранее время.

«Мемфис» Джа Морэнта примет «Миннесоту» (22:30 мск), «Голден Стэйт» встретится с действующим чемпионом «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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