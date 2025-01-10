«Реал» против «Барсы» в Суперкубке Испании, Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024-го по опросу ВЦИОМ, 917-й гол Роналду, выкрики Лапорты, жалоба Джоковича на отравление, расизм в футзале и другие новости

1. «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, победив «Мальорку» – 3:0! «Барса» с «Реалом» разыграют Суперкубок Испании в 3-й раз подряд . Мадридцы, между прочим, вышли в 5 из 6 финалов при новом формате.

2. Александр Овечкин и Роман Костомаров – спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ , они набрали по 3% голосов. Валиева, Дзюба, Медведева, Хабиб, Большунов – не более 1%.

3. Жоан Лапорта кричал «сукины дети» и пинал ногами предметы в ложе короля Абдаллы, узнав, что «Барсе» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Сообщается, что выкрики «сукины дети» и «бесстыжие» могли быть адресованы RFEF и Ла Лиге за отказ в регистрации Ольмо и Виктора, федерация расследует поведение президента «Барсы». Пишут, что Лапорту могут даже отстранить от должности президента «Барселоны».

Ла Лига уже зарегистрировала Ольмо и Виктора, так что «Барселона» сможет заявить игроков на финал Суперкубка.

4. «Эвертон» уволил главного тренера Шона Дайча. Клуб идет 16-м в АПЛ.

5. Криштиану Роналду забил 917-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Охдуду». Португалец реализовал 171 из 202 пенальти в карьере (у Месси 109 голов с точки при 140 попытках).

6. «Зениту» интересен вингер «Атлетико Минейро» Алиссон. 19-летний игрок может получить предложение от петербуржцев.

7. Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм». Контракт экс-тренера «Челси» – на 2,5 года.

8. Француженка Пола Боте победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Киркеэйде – 2-я, Тодорова – 3-я.

Дмитрий Иванов и Полина Плюснина выиграли пролог на этапе Кубка России по биатлону в Рязани, Стрельцов и Калинина – 2-е. Соревнование прошло в формате дуэльной стрельбы.

9. КХЛ. «Сочи» обыграл «Амур», «Лада» победила «Барыс», «Адмирал» уступил «Автомобилисту».

10. Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску спортсменов на международные турниры. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

11. Новак Джокович заявил , что его отравили в Австралии перед депортацией в 2022 году.

12. НХЛ . «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» (3:2 ОТ), Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне, Шестеркин вернулся после травмы и отразил 21 бросок из 23. «Тампа» справилась с «Бостоном» (4:1), Кучеров сделал 2 передачи. «Сент-Луис» был сильнее «Анахайма» (6:2), Бучневич набрал 1+1.

13. Английский «Глостер» запретил регбисту Кириллу Готовцеву носить флаг России на форме.

14. НБА . «Хьюстон» обыграл «Мемфис» на выезде, 40 очков Гарлэнда помогли «Кливленду» победить «Торонто».

15. «Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м.

16. Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул площадку после расистских оскорблений во время матча чемпионата России по футзалу в Новосибирске.

17. МОК передаст бронзовые медали Олимпиады‑2022 российским фигуристам через ОКР, когда это будет возможно «с точки зрения логистики».

18. Болгарский горнолыжник Альберт Попов выиграл слалом на этапе Кубка мира. Спортсмены из его страны не побеждали 45 лет .

19. Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился дома и десяти олимпийских медалей из‑за пожаров в Калифорнии.

20. Модель Луизу Кремлеву, обвинявшую Тео в изнасиловании в 2017-м, приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно за клевету.

Цитаты дня.

Фетисов о бане России: «Не понимаю людей, которые хотят вернуться без флага и гимна. Хоккей – национальная игра. Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение »

«Если люди так отвечают, то им надо двойку ставить» . Роднина об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года

Файзулин о детстве в Находке: «Жили в бараке с длинным коридором, удобствами на улице и общей кухней . Было около 20 семей – все общались, жили весело и классно»

«Хватит пресмыкаться перед тварями. Россия должна решать, будет кто-то играть или нет . Мы их всегда били и будем бить! И европейцев, и всех». Байдачный об отстранении

Челебадзе о Хвиче: «В «Наполи» его не уважают и используют как раба . Он становится лучшим игроком, а у него 19-я или 20-я зарплата в команде. Нужно срочно уходить»

Дмитрий Губерниев: «Мы абсолютно неспортивная страна, мы не любим спортсменов, не знаем их , и в целом людям сейчас не до спорта»