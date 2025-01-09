Фетисов о бане России: «Не понимаю людей, которые хотят вернуться без флага и гимна. Хоккей – национальная игра. Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении России на турниры.

– Допуск пловцов под конец 2024 года – сигнал, что и в хоккее ситуация с допуском может поменяться?

– А на каких основаниях вернулись пловцы? Я не понимаю людей, которые хотят вернуться на международную арену без флага и гимна, и выступаю за полноценное возвращение без каких-либо дополнительных условий.

Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение, только потом можно будет вернуться.

Хоккей – это национальная игра. Сборная России должна продолжать великие традиции отечественного хоккея. То, что размещалось на груди хоккеистов, было смыслом наших побед.

В таком формате можно вернуться, а просто где-то посоревноваться без флага – это не для наших хоккеистов, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.