Фетисов о бане России: «Не понимаю людей, которые хотят вернуться без флага и гимна. Хоккей – национальная игра. Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение»
Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении России на турниры.
– Допуск пловцов под конец 2024 года – сигнал, что и в хоккее ситуация с допуском может поменяться?
– А на каких основаниях вернулись пловцы? Я не понимаю людей, которые хотят вернуться на международную арену без флага и гимна, и выступаю за полноценное возвращение без каких-либо дополнительных условий.
Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение, только потом можно будет вернуться.
Хоккей – это национальная игра. Сборная России должна продолжать великие традиции отечественного хоккея. То, что размещалось на груди хоккеистов, было смыслом наших побед.
В таком формате можно вернуться, а просто где-то посоревноваться без флага – это не для наших хоккеистов, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем