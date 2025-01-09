«Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м

Колапинто перешел в «Альпин» из «Уильямса».

«Альпин» сообщила о договоренности с «Уильямсом » по поводу Франко Колапинто .

Аргентинский гонщик, выступавший за британскую команду в «Формуле-1» во второй половине сезона-2024, перешел в «Альпин». В 2025 году Франко будет резервным и тест-пилотом.

Колапинто посетит ряд Гран-при и будет участвовать в тестовой программе «Альпин» наряду с Паулем Ароном и Ре Хиракавой.

Предполагается, что Колапинто может заменить Джека Дуэна в качестве основного гонщика «Альпин» по ходу сезона-2025.

«Мы смотрим в будущее, и подписание [Колапинто] означает, что у нас есть прекрасный набор молодых пилотов, к которым мы можем обратиться, чтобы развивать команду на пути к будущему успеху», – подчеркнул исполнительный директор «Альпин» Флавио Бриаторе.

На грядущее повышение Франко намекнули и в «Уильямсе».

«У «Уильямса» один из наиболее внушительных составов на решетке на сезон-2025 и далее в лице Алекса Албона и Карлоса Сайнса , так что мы полагаем, что соглашение с «Альпин» – лучший шанс Франко на место основного пилота в 2025 или 2026 годах», – отметил руководитель коллектива из Гроува Джеймс Воулз.

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