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«Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м

Колапинто перешел в «Альпин» из «Уильямса».

«Альпин» сообщила о договоренности с «Уильямсом» по поводу Франко Колапинто.

Аргентинский гонщик, выступавший за британскую команду в «Формуле-1» во второй половине сезона-2024, перешел в «Альпин». В 2025 году Франко будет резервным и тест-пилотом.

Колапинто посетит ряд Гран-при и будет участвовать в тестовой программе «Альпин» наряду с Паулем Ароном и Ре Хиракавой.

Предполагается, что Колапинто может заменить Джека Дуэна в качестве основного гонщика «Альпин» по ходу сезона-2025.

«Мы смотрим в будущее, и подписание [Колапинто] означает, что у нас есть прекрасный набор молодых пилотов, к которым мы можем обратиться, чтобы развивать команду на пути к будущему успеху», – подчеркнул исполнительный директор «Альпин» Флавио Бриаторе.

На грядущее повышение Франко намекнули и в «Уильямсе».

«У «Уильямса» один из наиболее внушительных составов на решетке на сезон-2025 и далее в лице Алекса Албона и Карлоса Сайнса, так что мы полагаем, что соглашение с «Альпин» – лучший шанс Франко на место основного пилота в 2025 или 2026 годах», – отметил руководитель коллектива из Гроува Джеймс Воулз.

Колапинто близок к сделке с «Альпин», отец пилота намекнул на возвращение в «Ф-1» (Olé)

Колапинто будет работать в «Альпин», Дуэн начнет сезон-2025 (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Альпин»
logoФормула-1
logoАльпин
Ре Хиракава
переходы
Пауль Арон
logoДжек Дуэн
logoФранко Колапинто
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoКарлос Сайнс
logoДжеймс Воулз
logoФлавио Бриаторе
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