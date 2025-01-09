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Роналду забил 171 из 202 пенальти в карьере. У Месси 109 голов с точки при 140 попытках

Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче с «Аль-Охдудом».

Нападающий «Аль-Насра» нанес точный удар на 42-й минуте игры 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом».

Теперь на счету португальца 171 гол с одиннадцатиметровой отметки. Он предпринял 202 попытки в течение своей карьеры.

У Лионеля Месси 109 голов с пенальти. Он бил с точки 140 раз.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Охдуд
logoЛионель Месси
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
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