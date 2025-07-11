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«Наполи» не продал Осимхена за 70 млн евро «Галатасараю». Де Лаурентис хочет 75 млн

«Наполи» не продал Виктора Осимхена за 70 млн евро.

Неаполитанцы отклонили новое официальное предложение, направленное сегодня «Галатасараем», сообщает Фабрицио Романо. Турецкий клуб предлагал 70 млн евро, приложив банковские документы для гарантии оплаты.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет за форварда 75 млн и не принял условия стамбульцев.

Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды в минувшем сезоне – в 30 матчах чемпионата Турции он забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Статистику нападающего можно найти здесь.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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