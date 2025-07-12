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Тренер ЦСКА Челестини: «Мы изучили «Краснодар» досконально. Знаем о них все»

Фабио Челестини высказался о матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром».

Встреча пройдет 12 июля.

«Это мой первый Суперкубок, но я играл очень много финалов как футболист и как тренер. Конечно, как Игорь [Дивеев] сказал, финал нужен, чтобы его выиграть. Мы работали две недели на предсезонных сборах очень плодотворно, качественно и мощно.

У нас были товарищеские матчи, но их рассматривали через призму подготовки к Суперкубку. Для меня как для тренера очень важно качественно выступить и выиграть, чтобы одержать победу в первом турнире.

Мы, когда подписывали контракт с ЦСКА, понимали, что нам предстоит сыграть Суперкубок с «Краснодаром». С того момента мы начали углубленно изучать и сейчас знаем абсолютно все о «Краснодаре». Мы их досконально изучили: атакующие и оборонительные стадии, переходы и стандарты», – сказал новый главный тренер ЦСКА.

Кто выиграет Суперкубок России?5246 голосов
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoФабио Челестини
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoЦСКА
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