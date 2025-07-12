Эндрик может пропустить до двух месяцев. У форварда «Реала» рецидив травмы бедра
Эндрик может пропустить внушительный срок из-за повреждения.
Нападающий «Реала» получил травму задней поверхности бедра в последнем матче Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Из-за этого он не принял участия в клубном чемпионате мира.
Бразилец прилетел в США, а в понедельник поучаствовал в части тренировки с командой перед матчем с «ПСЖ» (0:4). Однако недавно игрок столкнулся с рецидивом травмы.
Как пишет Football Espana со ссылкой на El Chiringuito, Эндрик может пропустить до двух месяцев. Ранее сообщалось, что речь идет о нескольких неделях.
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Опубликовано: Sports
Источник: Football Espana
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