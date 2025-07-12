Эндрик может пропустить до двух месяцев. У форварда «Реала» рецидив травмы бедра

Эндрик может пропустить внушительный срок из-за повреждения.

Нападающий «Реала » получил травму задней поверхности бедра в последнем матче Ла Лиги против «Севильи» (2:0). Из-за этого он не принял участия в клубном чемпионате мира.

Бразилец прилетел в США, а в понедельник поучаствовал в части тренировки с командой перед матчем с «ПСЖ» (0:4). Однако недавно игрок столкнулся с рецидивом травмы.

Как пишет Football Espana со ссылкой на El Chiringuito, Эндрик может пропустить до двух месяцев. Ранее сообщалось , что речь идет о нескольких неделях.