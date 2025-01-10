Шестеркин вернулся в ворота «Рейнджерс» после травмы и отразил 21 из 23 бросков «Нью-Джерси». Победа – 1-я в 4 последних матчах
Игорь Шестеркин вернулся в ворота «Рейнджерс» после травмы.
Вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 21 из 23 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).
Победа стала для россиянина 1-й в последних 4 матчах. Всего в сезоне – 12-й в 28 играх (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,06).
Сегодняшний матч стал для Шестеркина первым в календарном 2025 году. Он пропустил 4 матча команды из-за травмы верхней части тела.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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