Шестеркин вернулся в ворота «Рейнджерс» после травмы и отразил 21 из 23 бросков «Нью-Джерси». Победа – 1-я в 4 последних матчах

Игорь Шестеркин вернулся в ворота «Рейнджерс» после травмы.

Вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 21 из 23 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (3:2 ОТ).

Победа стала для россиянина 1-й в последних 4 матчах. Всего в сезоне – 12-й в 28 играх (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,06).

Сегодняшний матч стал для Шестеркина первым в календарном 2025 году. Он пропустил 4 матча команды из-за травмы верхней части тела.