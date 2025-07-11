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Глава академии «Локо» о потасовке после матча ЮФЛ-1 с ЦСКА: «Рассчитывали на меньшую дисквалификацию наших игроков. Большую роль в конфликте сыграло неудовлетворительное судейство»

Директор академии «Локомотива» прокомментировал конфликт в матче с ЦСКА в ЮФЛ-1.

Встреча 13-го тура ЮФЛ-1 (игроки не старше 18 лет) завершилась победой армейцев 2:1. После финального свистка началась потасовка с участием более чем 40 человек, приведшая к ряду дисквалификаций.

«Обращаю внимание, что, вопреки сообщениям в СМИ и телеграм-каналах, тренеры и персонал не участвовали в конфликте, а разнимали игроков, благодаря чему удалось достаточно быстро погасить конфликтную ситуацию.

Сразу после матча были проведены необходимые воспитательные беседы с футболистами. «Локомотив» находился на связи с представителями РФС и оказывал полное содействие в разборе данного эпизода, в том числе органам полиции.

Тем не менее, с учетом представленных документов, мы рассчитывали на меньшую дисквалификацию наших футболистов. На наш взгляд, большую роль в указанном конфликте сыграло неоднозначное и неудовлетворительное судейство, на что просим обратить внимание соответствующие структуры РФС.

Хочу подчеркнуть, что информация, которую озвучил глава контрольно-дисциплинарного комитета относительно алкогольного опьянения наших болельщиков, не соответствует действительности. В материалах дела отсутствовали документы от органов полиции, подтверждающие такой факт.

Еще раз хочу обратить внимание, что «Локомотив» провел все необходимые мероприятия с игроками и организаторами матча, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись.

Надеемся, что подобная работа будет проведена и с судейским корпусом, представители которого работают на матчах под эгидой РФС», – сказал Дмитрий Балашов.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Локомотива»
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