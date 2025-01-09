Болгарский горнолыжник Попов выиграл слалом на этапе Кубка мира. Спортсмены из его страны не побеждали 45 лет
8 января Альберт Попов выиграл слалом на этапе в Мадонна-ди-Кампильо. Он опередил занявшего второе место швейцарца Лоика Мейара на 0,44 секунды.
Для представителей Болгарии это первая за 45 лет победа на Кубке мира. Последний раз это удавалось Петару Попангелову в 1980 году – в тот же день, 8 января, он также выиграл слалом в Ленгрисе.
Попову 27 лет, он занимает 21-е место в общем зачете. Ранее он лишь раз попадал на пьедестал Кубка мира, завоевав бронзу в 2023-м.
«Мечта сбылась спустя долгое время.
Упорный труд, годы вдали от семьи, упорные тренировки. Это многое значит, победы и подиумы дают силы, чтобы продолжать двигаться вперед и сохранять мотивацию.
Последняя победа Болгарии? Это было давным-давно. [Моя победа] очень важна, и хотелось бы видеть в Болгарии больше детей на лыжах. Думаю, для них это тоже будет иметь большое значение, они начнут верить, что это возможно. Мне кажется, это очень важно для нашей страны», – сказал Попов.
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