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Дмитрий Губерниев: «Мы абсолютно неспортивная страна, мы не любим спортсменов, не знаем их, и в целом людям сейчас не до спорта»

Дмитрий Губерниев считает, что Романа Костомарова нельзя назвать спортсменом года.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фигурист Костомаров назван спортсменом года вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. Они набрали по 3% голосов респондентов.

«Результаты опроса ВЦИОМ? Это с учетом того, что 77% людей никого не назвали. Мы абсолютно неспортивная страна, мы не любим спортсменов, не знаем их, и в целом людям сейчас не до спорта.

Костомаров второй год подряд признан главным спортсменом года? Надо спрашивать у людей. Там спортсмены, которые набрали 1%, кроме Овечкина, у которого 3%, — из действующих только Большунов и Дзюба. В результатах даже есть Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко… Дзюба — это эффект 2018 года, как пролонгированное действие определенного препарата.

К сожалению, люди у нас вообще не интересуются тем, что происходит в спорте, за очень небольшим исключением круга болельщиков. Второй год подряд Костомаров — лучший спортсмен… Он сам недоумевает. Мужество года, преодоление года, но он сейчас не спортсмен.

Мы — неспортивная страна, а опрос это в очередной раз подчеркивает», — сказал Губерниев.

Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoДмитрий Губерниев
logoРоман Костомаров
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