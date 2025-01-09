Челебадзе о Хвиче: «В «Наполи» его не уважают и используют как раба. Он становится лучшим игроком, а у него 19-я или 20-я зарплата в команде. Нужно срочно уходить»
«Я давно знаю про интерес «ПСЖ». Хвичу давно хочет Луис Энрике. Но, думаю, самый хороший вариант – если Хвича поедет играть в Англию.
«ПСЖ» – отличный и великий клуб, там выступали Месси и Неймар. Но АПЛ – это чемпионат высшего класса. Во Франции тоже хороший чемпионат, но я хочу, чтобы Хвича поехал в лучший.
Ему срочно нужно уходить из «Наполи». К парню там такое неуважение! Хвича становится лучшим игроком страны, а у него 19-я или 20-я зарплата в команде. Это просто неуважение к нему.
В «Наполи» его не уважают и используют как раба. Такие вещи задевают самолюбие человека. Будет правильно, если Хвича перейдет в топ-клуб», – сказал бывший футболист сборной СССР.
«ПСЖ» предложил «Наполи» за Хвичу около 80 млн евро. Вингер готов уйти в январе, обсуждаются условия контракта
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