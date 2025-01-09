Ла Лига зарегистрировала Ольмо и Виктора. «Барселона» сможет заявить игроков на финал Суперкубка

Ла Лига зарегистрировала Дани Ольмо и Пау Виктора.

Mundo Deportivo сообщает, что оба футболиста официально получили право продолжить выступления в составе «Барселоны». Они могут быть включены в заявку на финал Суперкубка Испании, назначенный на ближайшее воскресенье.

Ранее разрешение на временную регистрацию обоих игроков выдал Высший совет по спорту (CSD).

Игроки «Барсы» рассматривали бойкот вызова в сборную Испании в марте, если бы Ольмо не зарегистрировали (As)