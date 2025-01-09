Роналду забил 917-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Охдуду»

Криштиану Роналду отличился в первом матче в 2025 году.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти на 42-й минуте игры 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом ».

Этот гол стал 917-м в карьере португальца. На клубном уровне он забил 782 раза, в составе сборной – 135.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .