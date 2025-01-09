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Кубок России. Пролог. Резцова, Казакевич, Дербушева, Поварницын и Поршнев проведут дуэльную стрельбу

Резцова, Казакевич, Поварницын, Поршнев выступят в прологе Кубка России.

Соревнование пройдет 9 января в формате дуэльной стрельбы.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

4-й этап

Рязань

Пролог, дуэльная стрельба

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – в VK-группе СБР.

1/4 финала

Мужчины

Александр Поварницын – Виктор Плицев

Никита Поршнев – Кирилл Стрельцов

Евгений Емерхонов – Михаил Бурундуков

Александр Бектуганов – Дмитрий Иванов

Женщины

Ирина Казакевич – Валерия Каюмова

Полина Плюснина – Елизавета Каплина

Тамара Дербушева – Любовь Калинина

Кристина Павлушина – Кристина Резцова

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок России
результаты
logoсборная России
Елизавета Каплина
Любовь Калинина
logoКристина Резцова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАлександр Поварницын
logoсборная России жен
Виктор Плицев
Полина Плюснина
logoКирилл Стрельцов
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Кристина Павлушина
logoИрина Казакевич
logoНикита Поршнев
Михаил Бурундуков
Александр Бектуганов
Дмитрий Иванов
Евгений Емерхонов
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