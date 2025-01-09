Кубок России. Пролог. Резцова, Казакевич, Дербушева, Поварницын и Поршнев проведут дуэльную стрельбу
Резцова, Казакевич, Поварницын, Поршнев выступят в прологе Кубка России.
Соревнование пройдет 9 января в формате дуэльной стрельбы.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
4-й этап
Рязань
Пролог, дуэльная стрельба
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – в VK-группе СБР.
1/4 финала
Мужчины
Александр Поварницын – Виктор Плицев
Никита Поршнев – Кирилл Стрельцов
Евгений Емерхонов – Михаил Бурундуков
Александр Бектуганов – Дмитрий Иванов
Женщины
Ирина Казакевич – Валерия Каюмова
Полина Плюснина – Елизавета Каплина
Тамара Дербушева – Любовь Калинина
Кристина Павлушина – Кристина Резцова
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем