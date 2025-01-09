Кубок России. Пролог. Резцова, Казакевич, Дербушева, Поварницын и Поршнев проведут дуэльную стрельбу

Резцова, Казакевич, Поварницын, Поршнев выступят в прологе Кубка России.

Соревнование пройдет 9 января в формате дуэльной стрельбы.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

4-й этап

Рязань

Пролог, дуэльная стрельба

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – в VK-группе СБР .

1/4 финала

Мужчины

Александр Поварницын – Виктор Плицев

Никита Поршнев – Кирилл Стрельцов

Евгений Емерхонов – Михаил Бурундуков

Александр Бектуганов – Дмитрий Иванов

Женщины

Ирина Казакевич – Валерия Каюмова

Полина Плюснина – Елизавета Каплина

Тамара Дербушева – Любовь Калинина

Кристина Павлушина – Кристина Резцова