«Эвертон» уволил Дайча. Клуб идет 16-м в АПЛ

«Эвертон» уволил главного тренера Шона Дайча.

53-летний специалист возглавлял клуб с января 2023 года.

«Эвертон » занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 17 очков в 19 матчах.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в сегодняшнем матче против «Питерборо » в третьем раунде Кубка Англии «Эвертоном » будут руководить Лейтон Бейнс и Шеймус Коулмэн .