«Эвертон» уволил Дайча. Клуб идет 16-м в АПЛ
«Эвертон» уволил главного тренера Шона Дайча.
53-летний специалист возглавлял клуб с января 2023 года.
«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в сегодняшнем матче против «Питерборо» в третьем раунде Кубка Англии «Эвертоном» будут руководить Лейтон Бейнс и Шеймус Коулмэн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Эвертона»
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