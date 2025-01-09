Английский «Глостер» запретил регбисту Готовцеву носить флаг России на форме.

Россиянин Кирилл Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года.

«Глостер» прекрасно осведомлен о дискуссии в социальных сетях относительно национального флага Кирилла Готовцева , появившегося на его домашней футболке во время субботнего матча Премьер-лиги против «Сейл Шаркс».

Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции World Rugby 2022 года в отношении конфликта на Украине. Кирилл полностью сотрудничал с требованиями World Rugby и DCMS в то время и продолжает это делать.

После дальнейшего внутреннего обсуждения и с благословения Кирилла клуб решил продолжить признавать тех, у кого есть нашивки с флагом своей страны на форме — как это было с 2015 года.

Однако национальный флаг Кирилла не будет появляться на его футболке в соответствии с введенными санкциями. Мы понимаем коннотации флага, о котором идет речь, и приносим извинения за любые оскорбления, которые это могло вызвать.

Наконец, клуб осведомлен о продолжающихся комментариях по этому вопросу и хотел бы выразить свое глубокое осуждение всем формам расизма, и любой человек, выражающий подобные взгляды, не будет приветствоваться в Кингсхольме.

Во избежание сомнений, как и во всех европейских играх этого сезона, флаги не появятся на футболках в эти выходные.

«Глостер » не будет давать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении клуба.

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