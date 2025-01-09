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Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул площадку после расистских оскорблений во время матча чемпионата России в Новосибирске

«Норильский никель» осудил болельщиков «Сибиряка» за расистские кричалки.

Сегодня в Новосибирске прошел матч 14-го тура чемпионата России по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.

Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка». 

«Незадолго до конца сегодняшнего, второго матча 14-го тура между командами «Сибиряк» и «Норильский никель» произошел инцидент, который в любом здоровом обществе ничего кроме отвращения вызвать не может.

Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо.

Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне был вынужден досрочно покинуть игровую площадку.

Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота.

Надеемся, что РФС и другие компетентные организации примут решительные меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились не только в Новосибирске – в городе, в котором, как мы знаем, славные спортивные (в том числе и футзальные) традиции, но и в других уголках нашей великой страны», – говорится в заявлении клуба. 

Нандо играет в российском чемпионате с 2012 года. За это время он пять раз становился чемпионом России и пять раз обладателем Кубка страны. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Норильский никель»
расизм
logoНорильский никель
чемпионат России
Леандро Энрике (Нандо)
болельщики
logoСибиряк
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