НБА. «Мемфис» примет «Хьюстон», «Финикс» встретится дома с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Во встрече второй и третьей команд Запада «Мемфис» примет на своей площадке «Хьюстон». «Финикс» сыграет дома с «Атлантой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.