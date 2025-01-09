МОК передаст бронзовые медали Олимпиады‑2022 российским фигуристам через ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, как передаст бронзовые медали Игр-2022 российским фигуристам.

В 2022 году сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию в Пекине. Однако позже ее переместили на третье место из-за допинг-бана и аннулирования результатов Камилы Валиевой.

«МОК предоставит медали спортсменам через Олимпийский комитет России (ОКР ), когда это будет возможно с точки зрения логистики», – сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе МОК .

Кроме Валиевой, за Россию на том турнире выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В августе 2024-го в Париже прошла церемония награждения американских и японских фигуристов, которые после пересмотра результатов получили золотые и серебряные награды соответственно.