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МОК передаст бронзовые медали Олимпиады‑2022 российским фигуристам через ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, как передаст бронзовые медали Игр-2022 российским фигуристам.

В 2022 году сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию в Пекине. Однако позже ее переместили на третье место из-за допинг-бана и аннулирования результатов Камилы Валиевой.

«МОК предоставит медали спортсменам через Олимпийский комитет России (ОКР), когда это будет возможно с точки зрения логистики», – сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе МОК.

Кроме Валиевой, за Россию на том турнире выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В августе 2024-го в Париже прошла церемония награждения американских и японских фигуристов, которые после пересмотра результатов получили золотые и серебряные награды соответственно.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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