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Лапорту могут отстранить от должности президента «Барселоны» за выкрики «сукины дети» и «бесстыжие» (COPE)

Жоан Лапорта может быть отстранен от должности президента «Барселоны».

Руководитель клуба бурно отреагировал на разрешение Высшего совета по спорту (CSD) временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Находясь в ложе короля Абдаллы на матче полуфинала Суперкубка Испании, Лапорта несколько раз выкрикнул «сукины дети», а также оскорблял «бесстыжих людей» и пинал некоторые предметы в помещении. В связи с этим Королевская испанская федерация футбола начала предварительное расследование.

COPE сообщает, что если действия Лапорты будут рассматриваться Комитетом Королевской федерации футбола Испании (RFEF) по спортивным соревнованиям, то есть вероятность, что Жоан будет отстранен от занимаемой должности.

В этом контексте отмечается схожесть ситуации с эпизодом, когда теперь уже бывший глава RFEF Луис Рубиалес схватился за гениталии после победы женской сборной на ЧМ-2023.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
logoЖоан Лапорта
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
Луис Рубиалес
logoБарселона
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