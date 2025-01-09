Лапорту могут отстранить от должности президента «Барселоны» за выкрики «сукины дети» и «бесстыжие» (COPE)

Жоан Лапорта может быть отстранен от должности президента «Барселоны».

Руководитель клуба бурно отреагировал на разрешение Высшего совета по спорту (CSD) временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Находясь в ложе короля Абдаллы на матче полуфинала Суперкубка Испании, Лапорта несколько раз выкрикнул «сукины дети», а также оскорблял «бесстыжих людей» и пинал некоторые предметы в помещении. В связи с этим Королевская испанская федерация футбола начала предварительное расследование .

COPE сообщает, что если действия Лапорты будут рассматриваться Комитетом Королевской федерации футбола Испании (RFEF) по спортивным соревнованиям, то есть вероятность, что Жоан будет отстранен от занимаемой должности.

В этом контексте отмечается схожесть ситуации с эпизодом, когда теперь уже бывший глава RFEF Луис Рубиалес схватился за гениталии после победы женской сборной на ЧМ-2023.