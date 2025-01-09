Поттер возглавил «Вест Хэм». Контракт экс-тренера «Челси» – на 2,5 года

Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм».

49-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и впервые будет руководить командой в матче с «Астон Виллой» в третьем раунде Кубка Англии.

Последним местом работы Поттера был «Челси », который англичанин тренировал с 9 сентября 2022 года до 2 апреля 2023-го.

Фото: whufc.com

Накануне «Вест Хэм » уволил главного тренера Хулена Лопетеги . Команда идет 14-й в АПЛ .