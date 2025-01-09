Поттер возглавил «Вест Хэм». Контракт экс-тренера «Челси» – на 2,5 года
Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм».
49-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и впервые будет руководить командой в матче с «Астон Виллой» в третьем раунде Кубка Англии.
Последним местом работы Поттера был «Челси», который англичанин тренировал с 9 сентября 2022 года до 2 апреля 2023-го.
Фото: whufc.com
Накануне «Вест Хэм» уволил главного тренера Хулена Лопетеги. Команда идет 14-й в АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Вест Хэма»
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