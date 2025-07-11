Защитник «Реала» Асенсио: «Я не справился с задачей на КЧМ, который требовал от меня максимума, но я исполнил мечту, став частью лучшего клуба мира»

Рауль Асенсио критично высказался о своей игре на клубном чемпионате мира.

«Мадридисты, подошел к концу сезон, в котором я исполнил мечту стать частью лучшего клуба в мире, но он завершается так, как я меньше всего хотел.

Я чувствую, что не справился с задачей на клубном чемпионате мира, который требовал от меня максимума, но сейчас пришло время отключиться и перезарядить батарейки.

Я желаю вам счастливых каникул, Hala Madrid!» – написал защитник «Реала » в соцсетях.