Защитник «Реала» Асенсио: «Я не справился с задачей на КЧМ, который требовал от меня максимума, но я исполнил мечту, став частью лучшего клуба мира»
Рауль Асенсио критично высказался о своей игре на клубном чемпионате мира.
«Мадридисты, подошел к концу сезон, в котором я исполнил мечту стать частью лучшего клуба в мире, но он завершается так, как я меньше всего хотел.
Я чувствую, что не справился с задачей на клубном чемпионате мира, который требовал от меня максимума, но сейчас пришло время отключиться и перезарядить батарейки.
Я желаю вам счастливых каникул, Hala Madrid!» – написал защитник «Реала» в соцсетях.
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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Рауля Асенсио
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