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«Ростов» объявил о трансфере 19-летнего нигерийского вингера, выступавшего в Египте

Вингер Ибрагим Мафус Аджаса перешел в «Ростов».

19-летний нигериец ранее выступал за египетский клуб «Модерн Спорт». 

«Приветствуем Ибрагима в «Ростове» и желаем хорошей игры», – говорится в сообщении российского клуба.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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