«Ростов» объявил о трансфере 19-летнего нигерийского вингера, выступавшего в Египте

Вингер Ибрагим Мафус Аджаса перешел в «Ростов».

19-летний нигериец ранее выступал за египетский клуб «Модерн Спорт».

«Приветствуем Ибрагима в «Ростове » и желаем хорошей игры», – говорится в сообщении российского клуба.