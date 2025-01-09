Джокович заявил, что его отравили в Австралии перед депортацией в 2022 году
Новак Джокович заявил, что его отравили в Австралии в 2022 году.
Визовый скандал произошел в январе 2022-го, когда Джокович приехал в Мельбурн непривитым. Его депортировали из страны после нескольких дней разбирательств.
«По возвращении домой у меня были проблемы со здоровьем. И я понял, что в мельбурнском отеле мне давали какую-то еду с ядом. Раньше никогда не говорил об этом публично, но результаты обследований показали, что у меня очень высокий уровень тяжелых металлов: свинца и ртути.
Перед этим я думал, что просто заболел, но когда прошло явно больше дней, чем должен длиться грипп, я вызвал домой бригаду скорой помощи. Затем мне сделали токсикологические тесты».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: GQ
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