«Реал» интересуется Мак Аллистером, но не готов платить «Ливерпулю» 100+ млн евро

«Реал» интересуется Алексисом Мак Аллистером.

По данным COPE, мадридский клуб стремится найти замену Луке Модричу и Тони Кроосу, но при этом не готов тратить большую сумму на аргентинского хавбека, которого оценивают более чем в 100 млн евро.

В прошлом сезоне Алексис провел 62 матча во всех турнирах за клуб и сборную, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.