«Реал» интересуется Мак Аллистером, но не готов платить «Ливерпулю» 100+ млн евро
«Реал» интересуется Алексисом Мак Аллистером.
По данным COPE, мадридский клуб стремится найти замену Луке Модричу и Тони Кроосу, но при этом не готов тратить большую сумму на аргентинского хавбека, которого оценивают более чем в 100 млн евро.
В прошлом сезоне Алексис провел 62 матча во всех турнирах за клуб и сборную, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.
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