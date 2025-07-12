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«Реал» интересуется Мак Аллистером, но не готов платить «Ливерпулю» 100+ млн евро

«Реал» интересуется Алексисом Мак Аллистером.

По данным COPE, мадридский клуб стремится найти замену Луке Модричу и Тони Кроосу, но при этом не готов тратить большую сумму на аргентинского хавбека, которого оценивают более чем в 100 млн евро.

В прошлом сезоне Алексис провел 62 матча во всех турнирах за клуб и сборную, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.

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Опубликовано: Sports
Источник: COPE
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