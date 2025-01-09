Выкрики Лапорты «сукины дети» и «бесстыжие» могли быть адресованы RFEF и Ла Лиге за отказ в регистрации Ольмо и Виктора. Федерация расследует поведение президента «Барсы»
Жоану Лапорте грозит дисциплинарное дело за поведение на матче с «Атлетиком».
Президент «Барселоны» ранее бурно отреагировал на разрешение Высшего совета по спорту (CSD) временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Находясь в ложе короля Абдаллы на матче полуфинала Суперкубка Испании, Лапорта несколько раз выкрикнул «сукины дети», а также оскорблял «бесстыжих людей» и пинал некоторые предметы в помещении.
Как сообщает As, Королевская испанская федерация футбола (RFEF) начала предварительное расследование в связи с поведением Лапорты, по итогам которого против него может быть открыто дисциплинарное дело.
В федерации предполагают, что оскорбительные выкрики президента «Барселоны» могли быть адресованы чиновникам RFEF и Ла Лиги – ранее обе организации отказали каталонцам в регистрации Ольмо и Виктора.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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