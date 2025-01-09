«Если люди так отвечают, то им за ответ надо двойку ставить». Роднина об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года

Ирина Роднина «поставила двойку» назвавшим Романа Костомарова спортсменом года.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фигурист Костомаров назван спортсменом года вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. Они набрали по 3% голосов респондентов.

«Ну, значит, наверное, неправильно люди вопрос поняли, или неправильно его поставили. Согласна ли я с тем, что он признан спортсменом года в РФ или нет? Нет, я второй год подряд повторяю, что он, действительно, человек, который заслуживает внимания, он молодец, он показывает пример, тем более сегодня, как можно из любой ситуации выходить победителем, но вопрос стоит в том, что он лучший спортсмен. Если люди так отвечают, то им за поставленный ответ на такой вопрос надо двойку ставить.

Ему больше подошли бы другие звания, а не спортсмен года? Ему много чего подходит, другой вопрос в том, что его знают больше как спортсмена, как олимпийского чемпиона. Но спортсмен – это не вечная профессия.

Может, люди думают, что он до сих пор выступает? Ну, он во всяких шоу принимает участие, но есть соревнования, есть «Ледниковый период», не надо их путать», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .

Костомарову 47 лет, он победитель Олимпийских игр-2006 в танцах на льду.